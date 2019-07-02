二手成交：昇悅居一房戶775萬沽出　創同類新高

中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍之一的昇悅居新近錄得5座中高層A室成交，單位實用面積378方呎，建築面積498方呎，採一房間隔，單位座向正南方，望內園景，剛以775萬港元易手，折合實用呎價20,503元，創屋苑一房新高。



據了解，原業主於2016年3月以460萬元入市上址，持貨逾3年，現沽貨帳面獲利315萬元離場，單位期內升值68%。事實上，西九四小龍僅得昇悅居提供一房單位，而且供應不多，一直深受買家追捧，且造價亦較高。現時屋苑僅餘下4個一房放盤，入場叫價由780萬元起。



另數據顯示，西九四小龍上月全月僅錄得5宗成交，按月再跌55%，數據已連跌3個月，反映交投十分慘淡。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/