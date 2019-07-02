華僑永亨料中美貿戰仍存不確定性　人民幣短期波動

中美元首於二十國集團(G20)峰會會晤並緩和兩國貿易衝突，不過中國人民銀行行長易綱表示，峰會結果雖比預期好，但由於中美貿易仍然存在結構性及根本性問題，未來將會保持慬慎態度。



市場對人民幣前景有分歧，人民幣於周一(7月1日)急升後，周二(2日)再現跌勢，官方開出人民幣中間價上調203點子，至6.8513，但現貨市場由悲觀情緒主導，人民幣在岸價最新報6.8618，按日跌174點子，人民幣離岸價於亞洲時段則跌218點子，至6.8672。



據彭博引述華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，市場對中美即將達成協議的希望有所淡化，而且中美貿易戰停火的利好消息已被市場充分反映，加上未來兩國談判仍有不確定，預期人民幣短期內將維持在6.8至6.9區間內波動，走勢將由美元主導。



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