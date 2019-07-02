【瑞通推介】恒指騰訊友邦輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美同意重啟經貿磋商，美方不再對中國出口產品加徵新的關稅。美國總統特朗普表示，美國企業亦可繼續向華為供貨。道指隔晚收報26,717點，升117點或0.4%。



恒指上月累漲1,641點或6.1%，今日(7月2日)早段繼續向好，一度急升逾400點至28,900點水平，後市留意能否進一步挑戰29,000點水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五(6月28日)淨流入逾1,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,300萬元，反映投資者預期後市短期反彈。上日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價28,638至28,699點。



騰訊控股近日在10天及50天線之間上落，今早受惠大市氣氛轉好，重上360元水平，曾升逾4%高見367.8元，個半月以來首度重返50天線(356.6元)之上。下一阻力參考370元。上周五分別有178萬和130萬元淨流出其好倉和淡倉。



滬綜指上半年升近兩成，中美重啟貿易談判帶動A股周一(7月1日)升約2%，今日早段則好淡爭持。近期於15元水平穿梭的南方A50亦受帶動，早段升抵15.42元創逾兩個月高，10天線繼續向上走，並連升3日。上周五有270萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有14萬元淨流入。



投資者繼續憧憬友邦將會成為內地開放保險市場的受益者。該股上周五市值企穩萬億元，今日早段繼續破頂，升至85元水平，創上市新高，暫錄四連升。股價突破下，上周五分別有37萬和59萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿10.8倍。貼價、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿9.4倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(17499)，行使價16.7元，2019年11月到期，實際槓桿9.2倍。貼價、中短期沽證(17503)，行使價15元，2019年11月到期，實際槓桿6.7倍。



友邦輕微價外、短期購證(29159)，行使價92.93元，2019年8月到期，實際槓桿16.3倍。輕微價外、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69235)，收回價28,010點，槓桿比率26.3倍。熊證(60455)，收回價29,390點，槓桿比率43.9倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率13.9倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率15.1倍。



南方A50熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率17.9倍。



友邦熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率13.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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