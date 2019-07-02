日出康城首都兩房零議價沽　呎價逾1.54萬破頂

新盤向隅客迅速「轉身」，撻着將軍澳二手市。美聯林志堅表示，日出康城首都2座左翼高層C室，實用面積518方呎，兩房間隔，5月初次以800萬港元放盤，原業主見近日一手盤銷情理想，一直堅持開價。



有日前未能買入心儀新盤的投資者，即時於二手市場搵樓，雖然上述單位租約未完，不能睇樓，但難得原業主出售意欲實在，終零議價下購入，創下屋苑兩房樓價新高紀錄，呎價15,444元更創項目歷史新高。



據了解，原業主2013年7月購入單位，持貨5年帳面獲利555萬元，單位升值逾2.2倍。



此外，同區SAVANNAH第2A座中低層F室，實用面積310方呎，一房間隔，3月時連租約叫價640萬元，有新盤抽籤籌號較後的新盤準買家，由於估計入市新樓機會不大，轉以628萬元承接單位，呎價20,258元，原業主持貨約3年，單位升值約60%。



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