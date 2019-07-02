【即市分析】點揀出口股最醒？

東方產經專欄作者帥哥：中美元首會面後，今日出口及美國業務佔比較重之股份反彈得唔錯，先睇幾隻出口股，其實中美貿易戰唔再惡化落去，這個板塊確實最值得押注(因為早前都好傷)。



敏華控股(01999)、耐世特(01316)、創科實業(00669)、偉易達集團(00303)及萬洲國際(00288)股價即市分別升3至8%，走勢唔錯，其中以耐世特從低位裂口上升最靚仔，加上現價剛重上10元關及企穩10日及20日線，進一步上升空間較大，不妨小注跟進，目標價12元，止蝕位9.5元。



此外，受貿易戰影響，敏華去年度純利下跌逾一成，雖然話今年度業務都難免被拖累，惟相信有關負面因素已在股價上反映得七七八八之餘，加上集體管理層表示，會與美國客戶共同承擔額外關稅，而為減輕相關影響，公司會加快轉移產能至越南廠房，現時越南廠房的產能佔美國產品出口量約40%。



事實上，集團早前透露以6,800萬美元收購越南廠房，長遠有助擴大業務生產基地多元，減少貿易所帶來的影響，再考慮到股價開始有發力迹象，值博率唔細，可順勢跟進，目標價4.8元，跌穿20日線約3.4元止蝕。

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