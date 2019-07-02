【高盛推介】美方放生華為　舜宇、鐵塔購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：在二十國集團(G20)峰會後，美方同意放寬華為禁令，有限度准許美國晶片商向華為供貨，刺激手機設備及5G概念股向好，舜宇光學科技上升超過9%，為升幅最大的藍籌股。中國鐵塔亦曾高見2.17港元的接近兩個月高位。



現時市場上成交活躍的兩大鐵塔認購證行使價都在2.5元附近，價外程度接近20%，投資者如看好鐵塔宜留意較貼價的產品，中期價外證可留意購證(17644)，行使價2.37元，2019年11月4日到期，實際槓桿6.1倍，中年期價外，年期較長時間值損耗較低。



貼價高槓桿的選擇可留意鐵塔購證(19957)，行使價2.19元，2019年9月23日到期，實際槓桿6.7倍，貼價，行使價2.1至2.5元之間、兩個月期以上、街貨低於20%的產品中槓桿最高。



現時市場上輕微價外的舜宇光學認購證選擇不多，在10%價外幅度以內的產品只有兩隻，投資者如看好可留意當中槓桿較高的購證(19034)，行使價92.93元，2020年2月21日到期，實際槓桿3.4倍，少數貼價認購證、長年期。



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