【大行報告】大摩上調廣汽及東風評級

摩根士丹利發表研究報告指出，廣汽集團(02238)銷售勝預期，相信其股價15日內將會上升，將其H股投資評級由「中性」上調至「增持」，目標價亦由9港元升至12元；A股(601238.SH)評級由「減持」上調至「中性」，目標價升至10.5元人民幣。



另外，大摩認為東風集團(00489)股價已反映負面因素，將其評級由「中性」上調至「增持」，維持目標價8元。



該行認為，儘管其日本品牌的銷售較內地整體汽車市場強勁，惟其股價表現落後同業，反映其品牌「標緻雪鐵龍」及國產品牌帶來的拖累，相信東風目前的估值已反映相關負面因素，估計其日本品牌銷售可保持強勁、標緻雪鐵龍及其國產品牌銷售有望回升。



中資汽車股今日(7月2日)跟隨大市做好，廣汽升4.3%報8.7元，成交暫錄得逾2.8億元；東風亦有6%升幅，最新報6.78元。



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