【高盛推介】騰訊抽升　留意牛證沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指今日(7月2日)早段向好，重磅股騰訊控股跟隨上升，最多上升超過4%。有報道指，公司旗下騰訊雲以5.2億元人民幣成功中標長沙市城市超級大腦項目，這也是騰訊城市發展解決方案「We City未來城市」的首個落地項目。



以過去5個交易日計，騰訊認購證共有約1,100萬元流入，是同期最多資金流入的認股證相關資產，同期牛證有約2,600萬元流入，是最多資金流入的個股牛證，熊證亦有約1,000萬元流入。



投資者如欲部署騰訊牛熊證，牛證選擇可留意新上市牛證(50187)，收回價355.79元，行使價353.29元，換股比率100，槓桿比率31.7倍，市場上最貼價、最高槓桿騰訊牛。



熊證方面則可留意騰訊熊證(59822)，收回價374.88元，行使價377.38元，換股比率100，槓桿比率20.8倍，低街貨。



騰訊認股證方面，看好可留意購證(18782)，行使價395.2元，2019年10月23日到期，實際槓桿10.2倍，3隻相近條款產品中槓桿最高。



現時市場上成交活躍的騰訊認沽證行使價約330元附近，接近10%價外，較貼價的選擇可留意沽證(16174)及沽證(14835)，同時是低街貨的選擇。沽證(16174)行使價339.8元，2019年8月27日到期，實際槓桿14.1倍，高槓桿、低街貨。沽證(14835)行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、低街貨。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

