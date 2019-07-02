樓價UPDATES：逸濤灣連租約戶錄新高價成交

二手樓價「硬淨」，市場連錄高價買賣，西灣河逸濤灣即使連租約單位，都錄新高價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西灣河逸濤灣4座高層A室，實用面積574方呎，兩房間隔，叫價1,500萬港元，減20萬元，以1,480萬元連租約易手，實用呎價25,784元，創兩房新高，原業主身在日本，為表示誠意，代理特意代買家送訂到日本。



●西灣河逸濤灣4座高層E室，實用面積約766方呎，套三房連儲物房間隔，以1,950萬元完成交易，實用呎價約25,457元。



●筲箕灣柏匯高層28室，實用面積211方呎，間隔屬開放式，獲租客以14,000元租入，實用呎租約66.4元。



●鰂魚涌太古城明宮閣為中層E室，實用面積約702方呎，同區客一直希望在區內物色三房戶，終以約31,000元月租承租，實用呎租約44.2元。



●北角港運城1座高層H室，實用面積787方呎，套三房間隔，望小部分海景，以1,668萬元易手，實用呎價21,194元。



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九龍區

●長沙灣西九四小龍上月全月僅錄5宗交投，其中昇悅居5座中高層A室，實用面積378方呎，採一房間隔，剛以775萬元易手，實用呎價20,503元，創屋苑一房新高。



●奧運站維港灣1座中層A室，實用面積647方呎，套三房設計，本地家庭客承租，月租約28,000元，實用呎租約43.3元。



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新界區

●東涌東環2A座高層5室，實用面積379方呎，一房間隔，享內園景致，以589.05萬元沽出，實用呎價15,542元。



●青衣翠怡花園10座中層D室，實用面積約448方呎，兩房兩廳間隔。是次以690萬元沽出，實用呎價約15,402元，原業主於2016年2月，以約448萬元購入上址，辣招剛鬆綁，帳面獲利約242萬元。



●天水圍嘉湖山莊6月錄得約55宗租務成交，平均實用呎租約25元，按月升4.2%，賞湖居4座低層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，以11,000元租出，實用呎租約24.6元。



●元朗溱柏9座低層E室，實用面積約822方呎，套三房連儲物室間隔，原開價850萬元放售，經議價後微減約12萬，最終以838萬元獲承接，實用呎價約10,195元。



●馬鞍山迎海．星灣御17座低層G室，實用面積546方呎，兩房連儲物房間隔，開價約938萬元，議價後累減28萬元，以910萬元易手，實用呎價16,667元。



●大圍金輝花園中層B室，實用面積365方呎，兩房間隔，議價後以599萬元易手，實用呎價16,411元。



●粉嶺綠悠軒6座高層D室，實用面積約445方呎，兩房間隔，原先開價608萬元，議價後減價28萬元或約4.6%，以580萬元成交，實用呎價約13,034元，新買家為區內分支家庭客。



●粉嶺豪峰嶺1座低層C室，實用面積約1,080方呎，套四房連工人套間隔，附有雙車位，終以1,315萬元成交，實用呎價約12,176元。



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