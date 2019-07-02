正榮地產：期望未來1至2年淨利率升至10%

正榮地產(06158)今年銷售目標為1,300億元人民幣(下同)，副總裁兼財務總監陳偉健稱，6月銷售表現超出內部預期，將維持全年目標不變，並很有信心會達標。



他指出，去年初公司上市後拓闊融資渠道，財務成本有所下降，目前在售項目毛利率可達25%，去年集團淨利率為約7%，期望今年提升至9%，並在未來1至2年提高到10%。



正榮上月中在港發行2億美元永續債券，主要用作償還國內將到期的30億元永續債券。他解釋，選擇借永續債償還部分舊債，可避免權益債券一下子減少，降低帳上權益銳減的影響，但往後將不會再在國內外發行永續債。他透露，今年提早完成融資計劃，短期債券已發行約80%至90%，目前在手現金約300億元，對比短債為100億至200億元，相信今年負債水平保持穩健。



上半年國內融資環境曾有收緊，惟他認為，第三季環球市場預期有減息可能性，相信下半年樓市表現將較上半年好。



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