【即市分析】港股氣氛好轉　吼港交所購證

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易戰有放緩迹象，環球股市氣氛改善，恒指今日(周二)一度高見28,959點。作為港股晴雨表的香港交易所(00388)股價亦裂口上升，即市升1.4%報279.8元，值得吼位買Call短炒一轉。



從基本面分析，中美貿易戰發展有轉機自然有利港交所，其次，美國針對赴美上市的中國企業，除令部分中概股回流港股作第二上市，亦令其他考慮赴美上市的企業，增加在港作海外上市首選地。最後，第三季北水將開通買賣香港上市的同股不同權股份，同樣有助港股成交。



走勢上，港交所股價自5月中及6月初在240元水平築底後已經跌唔落，整個6月更以反覆向上為主，短期若能在成交配合下上破前高位286.2元，上升動力將進一步加強。若看好其前景，可小注港交滙豐購(28517)，2019年12月到期，行使價301元，實際槓桿約8倍，溢價約12%。

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