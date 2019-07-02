羅兵咸永道：料全年新股集資額突破3千億元

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預料，在資本市場保持穩定下，本港全年新股集資總額有望突破去年水平，並突破3,000億元！



他解釋，若兩間集資超過500億元的超大型新股、3至5間集資約100億元及約80間集資約10億元的新股上市，本港集資額可逾3,000億元，認為香港在全球新股集資排名上可坐亞望冠，惟能否蟬聯冠軍寶座則要視乎美國交易所表現。



另外，該行維持全年新股上市200宗的預測，當中170宗來自主板，創業板僅30宗。該行香港資本市場服務合夥人黃金錢解釋，香港交易所(00388)去年修訂創業板及主板上市規則，創業板上市要求與主板更接近，而創業板轉往主板上市的程序更為繁複，故不少企業寧等待達致主板上市要求才申請上市，故創業板上市申請及上市宗數在去年已大幅減少。



至於上海科創板已開板，該行重申歡迎科創板，認為能鞏固中國多層次資本市場，並協助中國企業融資。同時希望日後科創板企業能納入互聯互通，使投資者透過該機制投資相關公司。



黃煒邦提到，港交所去年起容許以同股不同權架構企業上市，相信日後有更多科技公司來港作第二上市。

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