中概股現「回歸潮」？羅兵咸永道：未見新股市場有大影響

早前美國兩黨議員聯手提案，要求在美國上市的中國公司須提交完整審計報告，違反規定將被退市。加上中美貿易戰陰霾仍未消除，會否引起中概股回歸潮。羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢表示，整體而言，未見新股市場有大影響。企業上市考慮多項因素，如市值、投資者對其的熟悉度等，不應過分放大單一因素。



至於港交所前高層涉嫌貪污，引起市場關注上市審批權應否落在證監會。他坦言，難有一個完美機制，而現時機制已運行一段長時間，亦是行之有效，未必有需要就單一事件而改變，但認同要剔除不良公司及在商業考慮中取得平衡。



黃金錢提到，聯交所正從多方面着手，以吸引企業來港上市，包括檢討上市定價機制、擴大公司註冊地等，惟一切修定及市場諮詢需時，但樂見在平衡市場風險下，措施可刺激新股市場活躍度。



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