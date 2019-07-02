【市後重點睇】道期微跌　澳洲連續兩月減息

美匯指數報96.75；圓匯升至108.27水平；歐元兌美元報1.129；英鎊報1.262。港匯回吐至7.8樓下。在岸、離岸人民幣仍處6.87水平。金價報1,395美元，布油最新報65.27美元，紐油報59.15美元。道指期貨反覆跌逾20點。



●市後關注點

17:00 5月歐洲生產者物價指數(PPI)

17:00 5月歐洲生產者物價指數(PPI)

18:35 美國聯邦公開市場委員會成員Williams 講話

21:45 美國ISM紐約商業現狀指數(6月)

22:00 美國IBD/TIPP經濟樂觀指數

23:00 美國FOMC委員梅斯特(Mester)講話



●受中美貿戰緩和帶動，恒生指數7月開門紅，收升332點或1.17%至28875點；騰訊領漲大市，收升逾2%。

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-輪商指投資者非一面倒看好後市

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●【大師睇市】呢一刻入市買貨有風險！

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●澳洲央行減息0.25厘至1厘，符合市場預期，並為連續第2個月減息。

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●歐洲股市三大指數好淡爭持

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●A股快報：滬綜指幾近平收，創業板指升2點。

https://bit.ly/2XnJzUH



●亞洲主要股市個別發展，日股全日升24點或0.11%，半導體股向好。

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●【即市分析】

-習特會後出口股攻略

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-港股氣氛好轉 吼港交所購證

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●【股匯攻略】黃金應分段吸納

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●新股專輯︰百威亞太(01876)招股價介乎40至47港元，最多集資764.45億元，勢成今年至今最大型新股！

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●華僑永亨：料1個月港元拆息企2厘以上

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●6月持牌代理逾3.97萬人 連升兩個月

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●比特幣挫近一成 跌穿1萬美元關

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