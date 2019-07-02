5月份香港零售銷貨值挫1.3%　連跌4個月

政府統計處公布，2019年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為400億元，按年下跌1.3%，惟表現仍好過市場預期。與2018年同期比較，2019年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.8%。



按主要類別計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌2.7%。超級市場貨品銷貨價值按年下跌0.8%；服裝按年下跌4.6%；電器及其他未分類耐用消費品按年下跌14.8%；汽車及汽車零件按年下跌0.1%；燃料按年下跌5.2%；傢具及固定裝置按年下跌1.3%；以及眼鏡店按年下跌11.3%。



政府發言人表示，零售業銷售在5月跌幅收窄，部分原因是內地勞動節假期今年較遲出現，導致5月訪港旅客人數有更為顯著的按年升幅。整體而言，近月零售業銷售表現維持疲弱。



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