【外媒分析】中美貿易戰已完結？中國獲勝了？

曾於2015年6月警告A股過熱，呼籲不要買中國股票的美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold最新在美國財經媒體專欄撰文表示，中美貿易戰已完結了！結果是中國獲勝！



就在上周，中美領導人在日本大阪宣布「停火」，美國總統特朗普將放寬對華為的制裁，以及暫緩對中國餘下逾3,000億美元進口貨品加徵關稅。作為交換，中國同意購買更多美國農產品，詳情將在稍後時間公布。



他指出，上述交易已是特朗普「第2次」向中國的要求給予讓步！這意味着特朗普對中國的貿易戰已結束了。為甚麼？因為這展示出特朗普沒有意欲要從根本上改變與中國的貿易關係。中國明顯看穿了「底牌」，這位美國對手不願意做一些影響到其「票倉」(例如美國農民)的行為，因距離2020年總統大選愈來愈近。再者，特朗普也淡化了其對北韓的好戰言論，更似乎準備默許接受北韓擁有核設施。



Gold相信，大家在未來數月內可能會見到中美達成更大的協議，特朗普將毫無疑問地宣布獲得一場偉大的勝利，他的核心支持者將為此歡呼。不過，與此同時，中國不會放慢發展其國有企業，不會減弱「中國製造2025」的力度，將繼續大力發展機械人、電動車，以及人工智能(AI)技術。全球供應鏈將基本上保持完整，數以千計的製造業職位不會流回到美國。



他亦相信，華爾街樂見這樣的結果，道指及標指在未來數周會繼續屢創新高。事實上，美國零售及半導體業界均對最新的「停火」決定表示認同。特朗普亦已表示，放寬對華為的制裁，使其可以購買更多美國產品，是應美國高科技企業的要求。



就此，Gold提到去年的中興通訊事件，由制裁到和解與華為事件幾乎同出一轍，相信不再需要經歷第3家企業，貿易戰就已完結了。



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