【fb直播】中美貿戰降溫　恒指有望升多浸？

「習特會」傳來好消息，推動港股喺7月首個交易日跟隨外圍抽升，周二(2日)一度飆逾400點，直逼29,000點關口！港股有望趁勢升多浸？



美國暫時唔會再對中國出口產品加徵新關稅！早前受壓的貿戰相關股急彈，萬洲國際(00288)企穩8元以上、創科實業(00669)創新高，現價唔追對唔住自己？



受惠板塊當然仲有手機設備股及5G概念股，皆因華為被美國「放生」！手機孖寶舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別彈約9%及7%；多隻5G股亦造好，警報已經完全解除？



個股方面，中煙香港(06055)升到無朋友！午後高見21.3元，再創上市新高！股民跟風買入風險高？



《東網Money 18》搵嚟獨立股評人譚朗蔚為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm