新股專輯︰中滙集團傳周三起路演　集資7.8億

消息人士透露，民辦商科高等教育商中滙集團將於周三(7月3日)起路演，是次集資約1億美元(約7.8億港元)。



據更新後初步文件，該公司目前旗下營運3所學校，截止今年2月底止，合共有3.26萬名學生。截止2019年2月28日止半年，利潤9,299.1萬元人民幣，按年增12.38%；收入按年上升10.04%至3.51億元人民幣。



另邊廂，據外媒報道，中國嬰兒奶粉製造商飛鶴乳業擬捲土重來，計劃於第四季赴港上市，集資至少10億美元(約78億港元)。招商證券、建銀國際及摩根士丹利亞洲將出任上市保薦人。



值得留意的是，飛鶴乳業於2013年從美國退市，自退市後一直在籌劃來港上市。去年8月，飛鶴官方仍表示，公司IPO計劃正常推進，預計大約於2019年上半年完成，具體的時間節點以上市對外發布時間為準。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm