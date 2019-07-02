全球經貿戰：美金融名嘴料「有事情正要發生」

外國傳媒報道，美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)表示，美國總統特朗普在二十國集團(G20)峰會上對中國的讓步，使美國「鷹派」大表不滿，但其實恐怕是「有事情正要發生」，中美或很快會達成協議。



他稱，在G20前，有部分人覺得，無論如何，華為禁令要持續，並要「晒冷」向餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅。惟結果是特朗普竟然「變鴿」，更到北韓會見金正恩，令「鷹派」感到震驚。



不過，他指出，特普這樣180度轉變，肯定代表有事情要發生，而且比任何人所能理解的要大得多，因特朗普不是單純的人。他不認為特朗普會讓自己被騙，因去年阿根廷已深深地被欺騙，實在很難想像特朗普會讓自己再被騙。

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