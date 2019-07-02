中原按揭：上半年現樓按揭登記跌2.6%　滙豐續膺一哥

2019年上半年的現樓按揭有輕微放緩，首6個月共錄4.44萬宗現樓按揭登記，按年減少2.66%，滙豐銀行保持「現樓按揭一哥」之位，上半年的市場佔有率高達27.1%，即錄1.2萬宗登記，按年僅跌0.69%。



中原按揭數據顯示，儘管中國銀行(香港)上半年累積承辦樓按合約登記宗數，按年加10.69%至1.03萬宗，惟未能超越滙豐繼續排第二，市佔率為23.4%。第三及第四名則是恒生銀行(00011)及渣打銀行，市佔分別為17.7%及8.2%。需留意是，上述4大銀行已佔去整個市場逾7成的佔有率。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，去年底至今年初交樓市交投偏軟，及後於3月份起反彈轉旺，樓價亦隨之出現先跌後升之波幅，導致上半年按揭登記數字亦在升跌之間，整體上仍靠穩，而新盤銷情理想亦推動樓花按揭登記呈現理想。



她又指，近期有大型銀行調整轉按優惠及細額按揭息率，由於市場上尚有其他銀行並未調整轉按優惠，預料短期內將刺激尾班車轉按申請，由於轉按佔市場份額達3成或以上，料第三季按揭巿佔率或出現變化。



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