【北水追蹤】買吉汽建行平保　沽融創騰訊

中美貿易戰緩和，港股全日升332點，報28,872點。港股通成交額124億元，佔主板成交約11%，北水淨流入金額約18.48億元人民幣，為連續35交易日錄得淨流入。



北水主力買入吉利汽車(00175)、中國平安(02318)、建設銀行(00939)、中國建材(03323)及中國生物製藥(01177)，其港股通分別錄約1.5億元、約1.29億元、約1.18億元、約1.12億元及約1億元淨流入。



融創中國(01918)、騰訊控股(00700)、萬洲國際(00288)及招商銀行(03968)則捱沽，其港股通分別錄逾2億元、1.17億元、1.09億元及9,359萬元淨流出。



美國「放生」華為，舜宇光學科技(02382)股價揚升，惟北水卻趁機減持，其港股通錄2,657萬元淨流出。



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