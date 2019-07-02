復星國際旗下藥物上市申請獲受理

復星國際(00656)旗下上海復宏漢霖生物技術宣布，其聯合商務合作夥伴Accord共同推動其自主開發的單抗生物類似藥注射用曲妥珠單抗HLX02向歐洲藥品管理局（EMA）遞交上市申請，並於近日正式獲得受理。



該藥物用於三個癌症適應症的治療，包括HER2陽性的早期乳腺癌、HER2陽性的轉移性乳腺癌，以及未經治療的HER2陽性的轉移性胃癌或胃或食管交界處腺癌。



復宏漢霖聯合創始人、總裁兼首席執行官劉世高博士表示，非常高興歐盟受理該項藥品的上市申請，認為這意味著公司的藥政註冊能力、臨床研究能力和質量體系受到國際上的認可，並期待該藥能夠盡快獲批上市，通過藥品高品質和價格可負擔性，使相關癌症患者受惠。



值得留意的是，該公司在2018年12月14日以未有盈收生物科技公司向聯交所遞交主板上市申請，惟現時申請已告失效。早前傳其集資最少5億美元(約39億港元)。據悉，該公司仍會尋求上市。

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