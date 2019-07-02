末日博士警告：全球經濟2020年恐衰硬

外國傳媒報道，估中2008年金融海嘯而一戰成名、現為Roubini Macro Associates董事長，被稱為「末日博士」的魯比尼最新警告，中美貿易戰及地緣政治緊張局勢，導致油價有可能急飆，到2020年世界經濟將陷入衰退。



他表示，對全球經濟來說，目前是一個可怕的時期，問題是貨幣政策制定者應對衝擊的能力已受損，利率仍處於歷史低位，一些國家甚至是「負利率」，再加上債務高企，成為2020年衰退藥引。



他又警告，一旦中美雙邊談判破裂，世界各國不得不在兩國之間「靠邊站」，中美之間的分化將較美國與前蘇聯之間的分化更難看。此外，伊朗局勢緊張對油價構成衝擊，一旦油價上漲與經濟增速放緩一同發生，就會令全球經濟重演1970年代式的滯脹。



另外，他重申別沾手比特幣等虛擬貨幣，因它們「存在大量、大量的價格操縱」，區塊鏈是有史以來炒作最過度的技術，它充其量就是美化了的電子表格，現在沒有人用，以後也永遠不會有人用。

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