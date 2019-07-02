【外媒揭秘】為何特朗普須「放生」華為？

美國著名財經媒體彭博報道，對於絕大部分人來說，上周六(6月29日)中美領導人會面結果最令人意外的是，美國總統特朗普鬆綁了對華為的禁令，美國公司可繼續向華為出售產品，令美國「鷹派」大表困惑。究竟特朗普為何作出讓步？



報道指出，原來包括英特爾(Intel)、博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)等巨企的半導體產業協會(SIA)，已在G20前向當局游說，力勸制裁華為恐損害美國經濟、半導體產業和國家安全，讓美國業界被視為不可靠的合作夥伴，將在全球市場上處於劣勢。



據彭博閱覽的SIA信件，該組織表示，禁止向華為出售美國產品，恐切斷SIA成員對全球最大市場──中國的供應，並損害成員投資能力，而華為同時能另從他處獲得零件。因此，「過度廣泛的制裁，不僅限制美國半導體公司在全球開​​展業務的能力，也使美國企業的成功面臨風險，陷入不可靠境地，反過來影響國家安全」。



SIA也表示，美國半導體產業的現狀，例如記憶體晶片產業，目前是由南韓製造商主導，產品市佔率達68%，若美光、英特爾，以及威騰電子(Western Digital)被排除出中國市場，這些公司將直接失去市佔率。在類比晶片(analog chips)中，美國市佔率達65%，但中國客戶能以歐洲、日本公司的產品替代。



再者，即使美國在邏輯晶片領域有69%市佔率，但華為旗下海思晶片部門也是智能手機、電腦，以及網絡設備關鍵組件的替代供應商之一。



結果在G20後，SIA發言人稱，對特朗普發言感到滿意。

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