理財Campus：基金半年結　邊隻最好Fund？

今年上半年恒指升約一成、滬綜指和納指各升約兩成，但個別A股、俄股和科技股基金大升逾三成！投資機會處處，爭在大家能否把握。上半年跑出的基金會否續強？哪些可成為下半年的後起之秀？就由專家為大家剖析。



●回顧：恒生中國A股漲37%稱冠

基金要在半年賺三成不易，但有數隻投資A股的基金成功做到。據晨星(亞洲)資料，「恒生中國A股精選基金A2」及「安聯神州A股基金AT」截至上周五(6月28日)的上半年升幅分別有37.09%和36.35%。



5月基金便覽顯示，前者持有近期衝破1,000元人民幣的貴州茅台(600519.SH)，佔基金比重達9.44%；反之後者的十大持股未見茅台蹤影，但卻有白酒同業山西汾酒(600809.SH)和五糧液(000858.SZ)。行業分布上，前者逾51%投資為金融股，後者金融股比重則不到27%。



A股以外，俄股表現亦出色，「安本環球──俄羅斯股票基金A2」截至今周一年內升31.84%。佔基金資產逾23%的能源股是最重倉板塊，料較受惠於上半年國際油價上升。



而近年強勢的科技股基金亦跑出，「摩根美國科技基金(美元)」年內上升35.06%，3年年度化表現(截至5月31日)更達27.36%，持股包括微軟(美股：MSFT)、PayPal(美股：PYPL)等。



基金銷售平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟指，上半年不少A股基金和科技股基金跑出，與它們在去年尾調整甚深、今年初出現估值修復有關，但修復主題「差唔多玩完」，後市要再向上，需要基本面改善去帶動。以A股為例，即使中美貿易戰緩和，但現時內地經濟數據和企業盈利不算太好，短期未必可接力再上，只是中長線也不太悲觀。



他指出，中美貿易戰對外貿的衝擊持續，內地經濟或延至最快今年第四季才見底；另邊廂，美國經濟剛開始踏入下跌周期，科技股等較受貿易戰影響的板塊投資時宜審慎。由於預期內地經濟較美國快進入復甦，若投資者想作較中長線的部署，A股會較美股更值博。



●展望：聯儲減息刺激美股後市

如果投資者並未持有上述基金，更重要是發掘下半年仍可跑贏的市場。御峰理財資產管理及研究部副總監兼投資經理陳傑德指，在美國聯儲局開始減息下，按過往經驗是股市在未來3至6個月會有較好表現，但前提是經濟沒有衰退。



在成熟市場中，他看好美股走勢仍佳，而中國股票會是新興市場股市中的首選。行業方面，全球消費股值得留意，因減息配合政府的刺激經濟措施，民眾的購買力會增加。至於上半年累升不少的科技股，基本面不俗，但現時估值不太吸引。



沈家麟認為，現時中港和亞洲股市的估值較低，長線投資價值浮現，但投資者同時憂慮貿易戰的影響深遠，故現時最適合採取高股息策略。數據顯示，由1998年年底至今年5月底，MSCI全球高股息指數的累計回報達381%，跑贏MSCI世界指數同期的292%回報。



他表示，近期內地透過減稅降費、放寬專項債谷基建、以至相對寬鬆的貨幣政策支撐經濟，料可為A股帶來支持。投資者可考慮「銘基亞洲基金－中國股息基金」，其投資組合與基準MSCI中國指數的成分股大不同，過往的抗跌力較大市佳，適合在大牛市之前作部署。

截至五月底的基金十大持股中，除了騰訊控股(00700)和中國移動(00941)，亦包括中信國際電訊(01883)、華新水泥(600801.SH)、新意網集團(01686)等非藍籌股。基金過去一年的股息率為3.41%。



沈家麟補充，若然投資者擔心中國股市過於波動，或想從較平衡的組合角度出發，可考慮「首域亞洲股本優點基金」。此基金過去五年跑贏大部分同類型基金，跑贏關鍵是跌市跌得少。截至5月底，基金首三大投資地區依次為印度(佔21.5%)、中國(佔15%)、香港(佔14%)，十大持股包括友邦保險(01299)和蒙牛乳業(02319)。



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