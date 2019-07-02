今年全球10大最熱門AI職位　入職年薪高見113萬

在美國硅谷乃至世界各地，人工智能(AI)一直是熱門職業，外媒報道引用招聘網站Indeed的數據指，機器學習和深度學習工程師在AI工作前十名的排名中佔據主導地位，一名機器學習工程師的平均年薪就高達14.28萬美元(約113.4萬港元)。



Indeed網站的分析團隊確定以下美國10個最熱門的AI相關工作職位排名：



1.機器學習工程師

2.深度學習工程師

3.高級數據科學家

4.電腦視覺工程師

5.數據科學家

6.演算法開發人員

7.初級數據科學家

8.開發顧問

9.數據科學主任

10.首席數據科學家



最搶手的機器學習工程師，主要負責開發設備和軟件，並運用預測技術，如蘋果公司的虛擬語音助手Siri或天氣預報應用程式。



此外，2019年的榜單中，很多需要人工智能技能的工作都沒有在2018年的榜單上出現過。比如深度學習工程師，首次排在第二位，他們的工作是開發模擬大腦功能的編程系統。



事實上，這些最搶手的AI相關職位，都在三個快速發展的領域扮演關鍵角色，這三個領域分別為自動駕駛、面部識別及機械人。一項研究顯示，單單是面部識別市場的規模，就有望從2016年的33.7億美元增長到2022年的77.6億美元。



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