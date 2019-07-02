【貿戰第三波】日韓醞釀「互片」　全球科技供應鏈陷危機

不單止美國總統特朗普主動出擊挑釁全球，日本及南韓也醞釀打貿易戰！外國傳媒報道，日本宣布，由於日韓兩國在二次大戰時徵用勞工賠償案的爭議未解決，在解決前，日本政府打算重新檢視所有對南韓的優惠待遇，自7月4日(周四)起，將加強半導體材料出口至南韓的限制，惹來南韓極度不滿。



南韓外交部發言人金仁澈周二(7月2日)表示，日本政府此舉可能會對兩國關係產生負面影響，要求日本政府撤回限制半導體材料運往南韓的新措施。與此同時，南韓政府將與相關領域的南韓企業合作，共同思考對策。



美國國務院則強調，日本與南韓都是美國的「盟友」，共同面臨區域問題及印度太平洋地區、乃至全球的重要課題，美日韓三方緊密合作十分重要，對日韓之間的矛盾表示憂慮。



有分析警告，這對全球科技供應鏈帶來潛在負面影響，形同貿易戰！



【事緣】

日韓因二次大戰徵用工(遭日本企業強行徵召的南韓勞工)的補償爭議而關係惡化，致使日本政府將針對出口至南韓的3項關鍵電子材料，實行兩階段出口管制。首先是7月4日起，對含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體的3種原料出口，須進行個別申請許可及審查；第2階段預計在8月啟動，屆時將把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。



若從「白色名單」中除名，意味着未來日本廠商對南韓出口可能轉為軍事用途的產品，都必須向日本政府申請許可。由於日本出口審查一般需時約3個月，有可能影響到南韓企業的生產，主因是半導體生產材料庫存一般僅夠1至2個月。



【影響】

全球二十大半導體廠商之一的南韓SK海力士表示，半導體生產材料庫存量不足3個月，若不能追加採購，3個月後工廠可能面臨停產困境。



由於南韓企業在全球半導體產業擁有十分高的市佔率，尤其在記憶體領域，單是動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球市佔率就達到七成；儲存型快閃記憶體(NAND Flash)也達五成。這些產品廣泛使用在智能手機、電視機，以及個人電腦。



有大型日本機電企業表示，如果南韓記憶體供應停滯，將導致蘋果公司的iPhone減產，影響將是連鎖效應，意味着全球半導體供應「斷鏈」的風險恐擴大，引發整個科技業零件斷供的風險。



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