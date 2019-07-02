傳德銀周內宣布狂炒2萬人　美總部員工目前是...

美國著名財經媒體彭博報道，德意志銀行接連傳出最快本周內宣布大幅裁員，可能高達2萬人後，其位於美國紐約的華爾街60號、樓高55層的總部，員工士氣極為低落，許多人已無心機工作，因已準備「收大信封」。



報道指出，處於46樓的高層人員辦公室目前堆滿紙皮箱，負責交易業務的樓層接近中午時間水靜鵝飛，下午1時的交易時間已有許多交易員走到附近的酒吧暢飲，辦公室的電腦畫面是一片漆黑，仍在工作枱的部分員工則公然瀏覽招聘網，明知主管看到也視若無睹。



事實上，德意志銀行早已宣布，預計在兩年內開始遷出華爾街60號總部。

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