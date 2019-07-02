新盤UPDATES︰御半山II期加推　瑧頤獲大手客掃2伙

上月底多個新盤連環開售，銷售反應持續理想，個別樓盤更錄大手客入市個案。至於豪宅盤亦續現承接，當中不乏大額特色戶交易。



●瑧頤錄大手客斥資逾1,400萬元連購2伙

新世界發展(00017)元朗瑧頤單日連沽6伙，有大手客斥資1,409.5萬元連購2伙。單位為11及12樓A2兩房戶，實用面積437方呎，成交價分別為704.4萬及705.1萬元。據悉，買家為投資者。項目開售至今不足兩周已沽出167伙，佔整體單位超過一半比例。



●御半山II期加推50伙 折實平均呎價約1.6萬

承接上月底新盤交投急速轉旺之勢，發展商積極加推單位應市。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，剛加推全新4號價單，提供50個單位，買家仍享最多22%總折扣優惠，折實平均呎價約16,030元。



該批單位折扣售價介乎約538.96萬至約727.36萬元，呎價由約14,059至18,540元。發展商同時發出新銷售安排，於星期六(7月6日)起發售12伙。



至於項目1期上月21日售出的1A座30樓J單位，原本售價748.51萬元，已列明為交易再未有進展個案。



●天鑄第2期複式戶逾1.55億元售出

股市上升，帶動豪宅新盤續錄承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)的何文田天鑄第2期剛錄大額特色戶交投，單位為3座22及23樓複式A室，實用面積2,361方呎，平台面積364方呎，成交價逾1.55億元，呎價6.6萬元。



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