夜市UPDATES：好消息盡出！美股回吐　港夜期再衝二萬九

G20峰會後，美股標指周一(7月1日)曾創歷史新高，惟好消息盡出後，周二(2日)早段美股3大指數均回吐。道指目前報26,676點，跌41點；標指報2,963點，跌0.68點；納指報8,078點，跌13點。



港股期指夜市曾升至近二萬九關口，目前升幅回順至6點，報28,938點，高水62點。



中美貿易戰暫見緩和，市場轉而關注周五(7月5日)公布的美國非農就業數據，希望進一步鞏固聯儲局將減息的預期，以支持經濟增長。美國10年期國債孳息率報2.01厘，維持在近兩年最低水平，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數則徘徊96.71水平。



在中美重啟貿易談判之際，美國總統特朗普另起火頭，美國貿易代表辦公室周一公布，對歐盟產品加徵關稅的「補充清單」，涉及奶製品、橄欖，以及威士忌酒等約40億美元輸美產品。



歐盟周二(2日)表示，願與美國就飛機製造商補貼爭議進行談判，前提是沒有預設條件，而且要公平。



歐洲股市未受消息影響，英股升0.4%；德股跌0.12%；法股升0.04%。



值得留意的是，縱使美股屢創新高，但美國企業盈利恐未如理想。在7月15日當周起，華爾街會踏入業績期，令人擔心的是，已披露盈利展望的113家企業當中，有77%或87家是發盈警，為2006年有紀錄以來第2差，僅次於2016年首季。



另外，目前已是2019年7月，由於美國首季經濟有增長，而截至6月30日止的第2季也極大機會有增長，已追平1991年3月至2001年3月、長達120個月、經歷了40季的史上最長經濟增長紀錄。這意味着美國將刷新經濟最長擴張期紀錄。



【21:30】市場消化貿易戰暫停的消息，美股開市早段回軟，道指跌65點，至26,651點；標指跌1點，至2,962點；納指跌12點，至8,078點。



瑞銀將百貨公司Nordstrom投資評級由「買入」降至「中性」，目標價由65美元大削至33美元，因該公司競爭力較往年差。Nordstrom股價早段跌1.44%，至31.03美元。



香水公司Coty重組業務，將對旗下部分品牌減值30億美元，花旗則將投資評級由「中性」下調至「沽出」。Coty股價早段跌3.11%，至11.23美元。



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