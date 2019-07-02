樓價UPDATES︰水藍‧天岸複式戶放盤一日即沽出

特色戶有價有市，東涌水藍‧天岸一個複式單位，放售僅一天即售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西區泓都3座高層K室兩房戶，向北望海景，實用面積482方呎。單位以1,250萬元放盤1個月後，獲外區客洽購，議價後獲減50萬元，以1,200萬元成交，實用呎價24,896元。買家為家庭客，心儀上址位處高層兼外望全海景，睇樓兩次便決定入市。



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九龍區



●九龍塘又一村花園錄得今年第3宗洋房買賣，一幢單號屋原開價6,000萬元，議價後以5,600萬元連雙車位易手。上址實用面積1,817方呎，以三房包括套房設計，另設工人套房，附設723方呎大花園，實用呎價30,820元。是次買家為換樓人士，感市區同類盤源罕有，加上鍾情屋苑環境，故議價後即決定入市。



●將軍澳中心13座中層C室，向東北望山景，屬三房間隔，實用面積638方呎，放盤一星期，微減10萬元後，以約1,080萬元易手，實用呎價16,928元。單位為原業主於2006年11月購入，期內升值逾2.5倍。



●牛頭角淘大花園C座中層3室，實用面積375方呎，為兩房間隔。原業主叫價670萬元，及後累減48萬元，以622萬元沽出，實用呎價16,587元。該屋苑6月錄得8宗二手成交，平均實用呎價約16,305元，目前約有87個放盤，叫價介乎530萬至898萬元。



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新界區



●水藍‧天岸一個高層複式戶，實用面積約1,423方呎，連739方呎天台，向北望全海景。由於同類放盤罕有，原業主叫價以約2,800萬元放售僅一天，即獲外區用家以2,700萬元易手，實用呎價18,974元。上址2008年購入價約1,615.7萬元，帳面獲利1,084.3萬元。



●迷你單位承接力強，但面對早前靜市，亦錄低價成交。大埔嵐山7座中層開放式戶，以350萬元登記售出，以實用面積181方呎計，實用呎價19,337元，為近期同戶型罕見跌穿兩萬元。



●屯門綠怡居10座高層A室三房戶，實用面積819方呎，有買家感物業樓價相較「低水」，加上單位內附不俗裝修，故以838萬元即睇即買，實用呎價10,232元。



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