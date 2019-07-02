財經評論：沽空美元成熱潮　幣戰警報未解除

中美貿易戰緩和後，市場焦點轉至歐美央行可能進取地放鬆貨幣政策，當中聯儲局很大機會月底減息，意味着由2015年12月開始的加息周期正式完結，使「沽空美元」成為近期熱門交易。不過，隨着全球經濟放緩加劇，各國都難以接受自身貨幣兌美元過強，貨幣戰警報依然未除。



在市場看淡下，反映美元兌一籃子主要貨幣的美匯指數已較今年5月高位累跌約2%，基金連續3個星期減持好倉，意味着市場強烈預期聯儲局7月會減息。有大型基金公司更透露，目前正在反手沽空美元兌個別主要貨幣，除了預期貨幣政策有變，貿易戰亦是因素，如果中美最終達成全面貿易協議，美元只會更弱，因其避險吸引力下降。



不過，目前全球經濟形勢有惡化迹象，各國恐難以容忍美元過弱。全球主要國家周一(7月1日)公布了製造業採購經理指數(PMI)，有大行綜合統計，全球製造業PMI於6月僅49.4，不但處於50盛衰分界線之下，更創下近7年新低，為2012年後，首次連續兩個月處於衰退區域，預示次季經濟艱難。若細緻地看，在全球30個國家當中，有18個的PMI已跌至50之下，包括中國、日本、德國、英國、南韓等大型經濟體；美國、澳洲、巴西等雖仍處於50以上的擴張區，惟距離50界線不遠。



該指數向來是經濟前瞻指標，當中細分的新訂單指數更是「重中之重」，真正反映着製造業前景，惟6月數據顯示，全球平均新訂單指數僅49，較5月更差，為連續兩個月收縮。訂單減少自然影響就業，分類指數中的招聘指數也同樣連跌兩個月，反映就業形勢嚴峻。假如連製造業仍處於擴張區的美國也要「弱美元」，其他國家怎能承受？更諷刺的是，同是處於盛衰線以上的澳洲已連續兩個月減息。



事實上，縱使美股屢創新高及製造業仍處優勢，但美國企業盈利依然未如理想。在7月15日當周起，華爾街會踏入業績期，令人擔心的是，已披露盈利展望的113家企業當中，有77%或87家是發盈警，為2006年有紀錄以來第2差，僅次於2016年首季。這樣看來，美國總統特朗普的減稅效應已明顯消散，接下來能讓美國企業盈利保持良好的策略就是「弱美元」，以匯價低水來谷高利潤，相信亦是他的主觀願望。



換言之，面對經濟及企業盈利劣勢，任何國家都不會追求高匯價，令貨幣戰甚囂塵上。歷史已證明，銀紙爭相鬥貶的後果是經濟攬炒，投資者絕不能因股市上揚而掉以輕心！



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