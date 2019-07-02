美經濟創最長擴張期　惟市場愈來愈憂心衰退近了

踏入7月1日，除了是2019年下半年開始，更意味美國史上最長經濟擴張期將誕生。美國今年首季經濟有增長，而截至6月30日止的第2季也極大機會錄增長，從而追平1991年3月至2001年3月、長達120個月、經歷了40季的史上最長經濟增長紀錄。這意味着美國第3季經濟無論增長或收縮，也將刷新經濟最長擴張期紀錄，因為要經濟連續兩季收縮才被定義為衰退。



不過，目前市場卻愈來愈擔心經濟擴張期步入完結階段。美國10年期國債孳息率再次跌穿2厘，低見1.98厘，反映市場更憧憬聯儲局7月減息。聯邦基金利率期貨顯示，目前市場仍預期聯儲局7月100%減息，其中78.5%機會減息0.25厘，21.5%機會減息0.5厘。



值得留意的是，縱使美股屢創新高，經濟仍錄增長，但美國企業盈利恐未如理想。在7月15日當周起，華爾街會踏入業績期，令人擔心的是，已披露盈利展望的113家企業當中，有77%都發盈警，為2006年有紀錄以來第二差，僅次於2016年首季。



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