Apple Music付費用戶突破6000萬　免費音樂會狙擊Spotify?

Up Next Live。(互聯網)

外媒報道,蘋果公司(Apple Inc.)宣布,將於今年夏天在世界各地的Apple Store零售店舉辦一系列名為「Up Next Live」的現場演唱會,而所有參加此活動的歌手均來自Apple Music Up Next項目。



與此同時,Apple Music最新付費用戶數目剛突破6,000萬,再力追主要競爭對手的串流音樂平台Spotify的1.1億付費用戶。



「Up Next Live」音樂會將會在三藩市聯合廣場、巴黎香榭麗舍大街、華盛頓卡內基圖書館、芝加哥密歇根大道等地的Apple Store舉行。很受年輕人喜愛的音樂人Bad Bunny(壞痞兔)將會在7月9日登台意大利米蘭廣場自由廣場Apple Store,拉開Up Next Live活動的序幕。



這是Apple打造自己音樂生態的一部分,這些年輕人音樂人始於Apple Music,經過Apple的大力推廣,也會成為Apple Music吸引年輕人的方法之一。這些成名自Apple Music的歌手也從線上走到了線下,跟Apple用戶以及自己的歌迷見面。



