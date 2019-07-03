歐股收市靠穩　WPP逆市挫逾2%

中美重啟貿易談判對大市有利好作用，但市場憂慮美國與歐盟之間的貿易問題可能激化，歐洲股市收市大致靠穩。英國富時100指數收報7,559點，升61點或0.82%；法國CAC指數收報5,576點，升8點或0.16%；德國DAX指數收報12,526點，升5點或0.04%。



在中美重啟貿易談判之際，美國總統特朗普另起火頭，美國貿易代表辦公室周一(1日)公布，對歐盟產品加徵關稅的「補充清單」，涉及奶製品、橄欖，以及威士忌酒等約40億美元輸美產品。



歐盟周二表示，願與美國就飛機製造商補貼爭議進行談判，前提是沒有預設條件，而且要公平。



個股方面，英國廣告公司WPP集團宣布，正出售旗下數據分析公司Kantar股份一事私募基金Bain Capital洽商。WPP股價收挫2.17%。



Galapagos NV股價全日急升5.15%，該公司美國合作夥伴Gilead表示今年將向美國食品和藥物管理局遞交新藥申請。



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