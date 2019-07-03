南岸集團延發業績及年報　股份停牌

南岸集團（00577，前稱十三集團）周二(7月2日)宣布，由於核數師需要更多時間評估公司旗下酒店項目價值等財務資料，故公司未能按照上市規則規定於六月底前刊發截至今年3月底止年度經審核末期業績，原定上周五舉行以批准刊發末期業績的董事會會議會延期，年報亦可能延遲寄發。



南岸股份周二(2日)起暫停買賣，以待刊發末期業績。



資料顯示，該公司已經連續五年半錄得虧損，當中截至去年9月底止半年股東應佔虧損，更按年激增逾18.2倍至4.42億元。當時業績報告顯示，公司負債沉重，去年9月底現金、銀行結餘及存款只有約3.78億元，但總借款當時高達約41.12億元，其中約40.89億元更須於一年內償還，流動負債超出流動資產約38.65億元。



南岸周二的通告又指出，按上市規則規定，上市公司如未能刊發初步業績，必須公布根據尚未與核數師協定之財務業績所編製的業績。惟該公司決定此階段不宜刊發截至今年3月31日止年度仍未落實的未經審核綜合管理帳目，公司認為現階段刊發可能會對股東及公司潛在投資者引起混淆。



事實上，南岸的一項尋求注資洽談的限期，半年內已經七度延長。該公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。



該諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟公司其後六度延期至6月28日，至周一(7月1日)又宣布再延期至7月5日或各訂約方協定的較後日期，以給予訂約方足夠時間繼續磋商，但概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。



按照原先公告，如果達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。



此外，南岸為了償還銀行貸款，上周便宣布向一名獨立第三方人士出售24輛勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，套現2,400萬元，每輛平均售價僅100萬元，較公司2014年平均每部入貨價低逾八成。



公司當年公布購買30輛新的勞斯萊斯幻影型號加長版汽車時，表明是為了配合旗下十三第酒店打造奢華氣勢。惟該酒店去年8月底開幕迄今不足一年，公司已將當中八成汽車出售。

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