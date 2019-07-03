蔡志明申剔出被告名單　康宏反對

康宏環球(01019)2017年入稟香港高等法院，向細價股風暴主角「殼股大玩家」曹貴子等人追究不當轉移資產，被指是曹氏背後「金主」的「玩具大王」蔡志明今年3月申請剔出被告名單，但遭康宏反對。康宏周二(7月2日)向法院申請延期提交反對誓章。



代表原訴方康宏的律師解釋，申請延長提交誓章期限，是因為6月時該公司有董事外遊，另加上蔡氏與案中的一些被告疑屬一致行動人士，故原訴方需要較多時間去比較這些人的誓章，才能備妥相關文件。



惟代表蔡志明的律師表示，原訴方已是第二次申請延期，故本次實不應再給予康宏太多時間。



聆案官亦斥責原訴方董事寧願選擇外遊也不跟隨法庭的時間表，為了不耽誤案件進程，現下令康宏一方需於7月23日前提交上述誓章。蔡氏一方可於8月27日或以前就該誓章提交回應文件。



根據康宏2017年底的入稟狀指出，曹貴子等人為鞏固其在康宏的控制權，在2013至2015年間透過問題「環迴融資」及不當手法安排配股，不當轉移公司資產，嚴重違反授信責任及損害公司利益。蔡志明於去年11月主動加入案中作為被告，但他今年3月又申請剔出被告名單。



案件編號：HCA2922/2017



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