古勝：汽車股起動博翻身

G20峰會期間，習特會未能達成一紙貿易協議，但美國暫停向中國商品加徵關稅，以及放生華為，中美又再啟動經貿談判，雖然未知又會拖拉到幾時，但有得傾總好過冇得傾，足以刺激環球股市氣氛。美股前晚做好，港股周二(2日)長假後亦順勢高開，恒指高位見過28,959點。老古維持睇「七翻身」反覆向30,000點關進發，目標喺月底前美國議息前食胡。



點解咁講？皆因6月開始，港股已炒定美國減息，7月底聯儲局減息由自可，唔減的話，要等到9月先至再議息，則此前環球股市好可能又要再向下走。當然，即使月底真的減息，會否出現見光死，仲要視乎聯儲局的口風，展望年內餘下時間會再減息與否。



見到周二弱勢的汽車板塊亦見有異動，東風集團(00489)、北京汽車(01958)、長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)及比亞迪股份(01211)升幅介乎3至6%。



據內地統計顯示，經歷兩年半的去庫存後，現時內地汽車業的成品存貨已達周期低位，各車企都在積極部署嚟緊「金九銀十」的銷售，期望在市場份額及盈利方面扭轉頹勢。論走勢，廣汽集團股價自6月中旬已見底回升，周二是連現第三支陽燭，且乃4月底以來首次重上100日線，短線有機會更上層樓，衝穿9元關，回吐宜守8.5元。



此外，A股滬綜指眨眼又已重上3,000點，看來第二季的低位，已預先反映了上半年的經濟數據。由於美國暫緩向其他中國商品加徵關稅，加上放生華為，有利中國啟動5G產業建設，料第三季內地經濟將有喘息的機會，並為A股帶來炒作空間。

本來，老古預期習特會唔會有咩成果，所以都幾擔心中資股表現。美國拋出橄欖枝，則局面又非原來想像般差。經調整後，建議重新關注內險股，但堅持暫不掂內銀股。



內險股中，龍頭中國平安(02318)周二股價又再創歷史新高98元，並對短期板塊景氣有啟示作用。中國人壽(02628)股價亦裂口高開重上50日線，乃5月上旬以來首見，且10日線繼重上250日線之後，未來一周有勢重上50日線，技術上向上動力正在轉強。小注博圓底回升走勢持續，目標向22元推進，跌穿19元止蝕。



6月下旬曾提及半新股中煙香港(06055)，周二股價竟然搶過上21.3元，較招股價4.88元升逾三倍，公司市值增至逾120億元，但單日成交額已超過廿億元，真係炒到出晒煙。敢買落手的，自然有胡食；唔敢買落手的，就得個睇字。老古相信，炒到上呢啲位，即使短線回吐，市值唔會輕易落番100億元樓下，即股價約15元係一個大支持位。



東方產經專欄作者 古勝



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