黃國英：短期投機要金睛火眼

今次G20峰會之後，有種如釋重負的感覺。將持倉推高，買定離手的期間，當然會背負心理壓力，揭盅僥倖得勝，卻不是極度興奮想乘勝狙擊，只是舒了一囗氣。可能是過去年幾累積的經驗所影響，練成了一顆平常心。事實上組合風險水平也不應長期高企，因應一單特殊事件部署，完結之後便要逐步恢復正常。



港股走勢算不錯，可能還需消化獲利盤壓力，但看來整固後應該是反覆上升的格局，即是拉牛上樹的模式。升市莫估頂，不過最終上升空間未必太多，加上好股貴衰股廢，要爭取超級回報的話，短線走位的功夫可能會相當重要。



要捕捉短期投機的機會，當然要金睛火眼。在這個年代，最易令人分心的就是社交媒體。人人都有渠道及自由發表意見，人人都想當上KOL。意見多多只會加強固有立場，必然忽略其他事情以及對立證據。以過去個多兩個星期的發展為例，港股的節奏算是比較好賭，卻不見得有幾多人認真迎戰，包括自己所接觸的行家在內。



當然每個人價值觀不同，做人要有取捨。如果打算做KOL的話，那麼就盡量不要投機，選定幾隻股票作為核心持倉便算。市場高手如雲，埋身肉搏絕對不是鬧着玩，兼顧社交媒體發表及炒賣走位，只會落得兩頭唔到岸。至於要如何選擇，則純粹視乎個人喜好而已。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，本欄每周逢三刊出)



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