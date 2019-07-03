9非執董全「出局」　東方明珠未符上市規則

黃坤曾任主席的東方明珠石油(00632)周二(7月2日)公布，上周五股東大會上的多項決議案，包括重選時任副主席樊麗真為執行董事，以及九名獨立非執行董事之重選留任等，均遭到否決。公司又宣布，取消上周新委任行政總裁之任命，指當時的委任公告屬「無心之失」。



現時東方明珠董事會只有四名執董，並無任何獨立非執董，低過上市規則所規定的最低數目及比例，不符合上市規則。



公司九名獨立非執董全數「出局」後，審核委員會已空無一人，薪酬委員會亦無獨立非執董任主席，導致公司未能遵守上市規則第3.21及3.25條規定；提名委員會則僅餘兩名執董，亦不符合上市規則下企業管治守則內，提名委員會由大多數獨立非執董組成的規定。

另一方面，公司前行政總裁兼執董肖麗因被指在內地被定刑事罪，因而於上月中請辭離任。公司一周後(6月26日)公布，已委任陳斌接替行政總裁。



不過，公司卻又取消陳的任命，指新董事會於上周五股東會結束後開會，審視任命陳斌的過程，發現前任董事會並無就陳斌獲委任為行政總裁兼執董的實際生效日期作出決定，並指是由於當時一位高層的無心之失，在事件尚未落實便於6月26日作出委任公告。新董事會重新考慮後，決定不予委任。



此外，股東大會中有關批准重續一般授權建議之議案(即一般及無條件地批准公司董事於下次股東周年大會結束為止，行使公司一切權力，配發、發行及處理不多於已發行股份20%)，同樣不獲通過。



事實上，東方明珠負面消息不絕。該公司股東鍾鏗5月以公司名義入稟高院，控告樊麗真及執董鄧有聲失職。此外，該公司去年錄得股東應佔虧損5,841.5萬元，不僅是連續兩年蝕錢，更是過去十年中，有八年業績「見紅」。



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