【名家筆陣】方保僑：放生華為背後玄機

上星期G20峰會過後，其中一項最受關注的問題，就是中美貿易戰究竟何時才會停止？中美兩國元首經過80分鐘的閉門會議之後，雙方宣布，暫停開徵新的貿易關稅，而特朗普亦宣布美國企業可與早前被封殺的華為做生意，繼續輸出不危害美國國家安全的產品。



然而，後來美國商務部指出，此措施只屬暫時性，有效期三個月，華為仍然被列入美國封殺的實體名單，一切有待中美貿易談判而定。



中美貿易談判已經超過一年，仍然處於膠着狀態，雙方似乎仍然互不相讓，在G20峰會前，似乎有升級的現象，所以全球非常關注，究竟峰會後有甚麼成果？



今次中美雙方宣布會重返談判桌，並暫時放生華為，對市場來說，短期是利好的信號，但是華為仍然在實體名單，就證明美國政府仍然會以華為的生死，作為談判的籌碼。



華為事件擾攘至今，其實美國從來沒有具體舉證，證明華為的產品究竟出現甚麼問題會對美國國家安全產生問題。今次G20峰會後，特朗普輕易便放生華為，雖然只是短暫性，卻令大家明白，這封殺令可能是「可有可無」，目的旨在打擊中國的科技龍頭，用以制衡中國在出口貿易上的優勢，特朗普的算盤可算是打得很準。



其實，美國早已有一些科技企業向美國政府投訴，封殺華為的舉動導致他們在生意上蒙受很大的損失。而剛好政府在這個時間放生華為，相信亦已經估計，需要平衡商界的利益，不致因為貿易封殺令，而引起美國商家有太大的反彈。



如果大家有留意的話，美國對其他國家的貿易關係，亦進行不同程度和形式的干預，希望不費吹灰之力，就可以得到回報，在特朗普的眼中，這些國家都是在以前佔了美國的便宜，即使現在要以關稅作回報，也只是償還以往的損失。



距離美國總統大選還有一年多，特朗普現在的部署正正是為了選舉而爭取更多的優勢，畢竟在這個經濟掛帥的年代，如果能夠不動一兵一卒，就能戰勝敵人是最好不過。



不管大家認不認同特朗普的作風，但是筆者對特朗普在下次總統大選勝出的勝算，又再看高一線。



方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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