沈振盈：貿戰靠「拖」曙光未現

中美領導人上周六在G20會議會面後，令到市場對貿易戰的憂慮降溫，承接周一中美股市上升之勢，港股亦能夠在假期後高開，全日計升逾300點，恒指重上28850點水平。今次「習特會」結果符合市場預期，亦跟早前中市場的傳聞版本相若，就是暫時不新增關稅，並重開談判，以及解除對華為的封殺，在某些範籌上解禁。其實整個會面的成果，就只是一個字－－拖。



今次的習特會，很明顯是美方按捺不住，急於要有一個安排，不論是協議也好、重啟談判也好，目的只為替特朗普拖延時間，抗衡國內的壓力。很明顯，加徵關稅對美國將會構成很大的經濟下行壓力。面對着中國的頑抗，既沒有讓步的下台階，又不敢貿然將另外的3,000億美元貨品再加徵關稅。故重啟談判及拖字訣，正好是極為合適的下台階。



然而，股市的上升是否可以持續？首先，所謂的利好談判結果，其實一早已在市場流傳，亦早已作出反映。其次，去年的跌市，貿易戰只是催化劑，主因仍是基本面出問題，經濟疲弱才是病源。中美貿易戰到現階段仍未見任何曙光，雙方分歧仍大，底線的差距也太遠，除非特朗普肯在一些重要的底線退讓，才能有望解決。所以，大市在反彈過後，仍有再下跌的可能。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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