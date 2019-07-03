梁彥穎：重磅消息來襲　部署期權有策

每逢等待大消息公布，大市必定橫行，橫行之際，指數期權價格都在小波幅內上落，有利於期權策劃部署。若投資者消息不靈通，或不肯定將公布的消息對市場效果是正面或負面，大可買升又買跌。



買升方面，可以採用認購期權或牛跨；買跌方面，則可以使用認沽期權或熊跨。這樣一來，無論公布的消息是正面或負面，只要消息重要得來可對市場造成震撼，則以上做法可確保在市場獲利。



但是，由於資金被平均分為兩份，不是用作升市獲利的認購期權作廢，就是大市真的升了的時候，用作跌市獲利的認沽期權報銷。



因此，消息靈通投資者會把資金作4：1調動，即4/5資金將會買入消息將會推動大市方向的期權，餘下的1/5買入相反方向期權。有別於第一策劃，投入較小資金的期權一方目的並不是獲利，而是預防一旦消息與估計背道而馳，這一方的期權可以把整體的投資成本保存過來。若然一旦估計正確，回報將比前者來得豐厚。



以今次G20消息公布前的星期五為例，前者可把資金買入以下的期權：以198點買入29,400認購期權3張，和以196點買入27,400認沽期權3張。



若有把握G20消息將會對市場有正面影響，則可作如下部署：198點買入29,400認購期權5張，和以121點買入27,400至26,400熊跨期權2套。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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