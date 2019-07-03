東方日報B1：港元匯價突破7.8　一年最強

7月份大型招股及上市公司派息等市場活動接踵而來，以致港元流動性持續緊張，刺激港元兌每美元匯價周二曾突破7.8的「強弱分界線」，為2018年9月之後首見。不過，銀行界分析普遍認為，港匯強勢屬短期現象，直言已經「見頂」，料下半年匯價將會逐漸回落至7.84水平。



三個月期或以下的銀行同業拆息(Hibor)周二全線回落，但仍企穩兩厘之上。財資市場公會數據顯示，隔夜拆息按日大跌0.92厘至2.04厘；與按揭供款相關的一個月拆息則跌0.04厘至2.48厘，短息跌幅明顯較大。



港元拆息高企，意味與美元之間的利率差距縮窄，投資者近年沽港元、買美元的套息交易，誘因隨之減少，甚至會因此重新買入港元，將套息交易平倉。與此同時，港元利率於高位徘徊，亦會吸引資金流入港元，以享受較佳的回報，成為支持港元匯價反彈的因素，周二港匯曾高見7.7987，而美匯指數則曾跌0.12%至96.726點。



招商永隆銀行司庫蕭啟洪表示，短期港元拆息急速回落，主要反映半年結因素減退。不過，受到本地大型招股活動影響，加上市場盛傳阿里巴巴亦將於短期內來港上市，市場資金需求強勁。他展望第四季大型招股活動將告一段落，一個月港元拆息或進一步跌至1.5至2厘，屆時或連累港匯轉弱至7.83至7.84水平。



星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享則表示，7月份為上市公司派息高峰期，於香港上市的內地企業需要買入港元作派息之用，令到港元需求增加。此外，目前部分期限的港元拆息仍高於美元倫敦銀行同業拆息(Libor)，市場上套息活動有所收斂，兩者均為港匯表現提供支持。



展望港匯表現，他相信在7.8水平將出現阻力，難以進一步挑戰7.75的強方兌換水平。由於港息高於美息並非常態，到八月份港美息差有機會再度擴闊，並刺激短期套息活動重燃，料港匯下半年最殘或見7.84。



事實上，近年香港金融管理局多次入市承接港元沽盤，上海商業銀行研究部主管林俊泓直言，銀行體系總結餘已經顯著「縮水」，加上近期市場資金需求強勁，相信拆息將持續高企，支持港匯短期內於7.8至7.81徘徊。不過，7月中派息高峰期過去後，港匯或會回吐至7.83水平。



半年結過去，部分銀行旋即調低存款利率。周二招商永隆銀行將六個月期港元定期存款利率，下調0.1厘至2.25厘，客戶需經手機程式敍做，起存額1萬元。同時，據恒生銀行(00011)職員資料，該行亦調低六個月及一年期定存利率，分別至1.85厘及1.65厘，要求為門檻較低的優進戶口，起存額1萬元。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，香港的資金需求依然緊張，相信部分銀行因近期加息太進取，才將存款利率下調，又預期月內的一個月港元拆息將保持於2厘以上。



她又指，銀行於同業市場拆借成本仍然高企，加上5月份整體銀行業的活期儲蓄存款比率跌至57.3%，為2009年2月來新低，反映資金趨緊，相信銀行普遍會保持三個月至一年期定存利率於接近2厘水平去吸納存款，直至八月份短期因素消散後，才會徐徐回落。

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