皮海洲：仙股現象會否蔓延內地？

隨着內地有A股公司股價過低而出現退市現象，市場對此相當關注。近日，A股市場股價低於2元的股票一度超過50隻，市場人士以及投資者擔心，香港股市仙股遍地現象會不會在A股市場重現？



香港股市的仙股現象確實引人關注。據Wind資料，截至6月24日，港股低於1港元的股票高達1252隻，佔全部港股比例高達52%。其中，股價低於0.1港元的個股有245隻，佔全部港股比例超過10%。因此，仙股現象確實可以說是港股的一個普遍特色。



那麼，港股仙股遍地現象會否在A股市場重現呢？這對於內地A股市場來說確實是一個具有震懾力的問題。如果這種現象在A股市場出現的話，這就意味着將有大批的股票價格將會跌到1元之下，這對於目前持有相關股票的投資者來說，無疑是一個巨大的損失。而這種損失顯然不是投資者所願意承受的。



A股市場是否會出現港股仙股遍地這一幕呢？可以肯定地說，這種情況並不會出現。畢竟A股市場與港股在制度上有着諸多不同。



比如退市制度，港股之所以仙股遍地，其中一個很重要的原因在於，港股退市制度並不考慮股票價格因素，這就使得港股市場的仙股會愈積愈多。內地A股市場則不同，退市制度有股票價格因素的設計，當股票如果連續20個交易日收盤價低於1元面值，股票將會被終止上市。如此一來，A股市場上自然不會有太多的仙股存在，因為這些仙股會被退市。



又比如發行制度，港股的新股發行，股票面值是可以低於1元的，很多股票的面值就只有0.1元。如此一來，這些公司股票價格低於1元也就很正常了。而內地A股市場的新股發行，除個別股票外，股票面值設計都是1元。正是這種不同的面值設計，這也決定了A股股票成仙要比港股困難得多。可以說，不少港股生來就是仙股，而A股則不是。



此外，香港股市有所謂的「老千股」現象也加劇了港股變成的仙股。這種「老千股」現象也是港股所特有，也正因如此，香港股市仙股遍地並不令人奇怪。



獨立財經評論員 皮海洲



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。