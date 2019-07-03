陳錦興：國航短線具上升空間

中美重啟貿易談判，投資市場氣氛改善，中資航空股反彈。中國國航(00753)是內地機隊規模最大的航空公司，人民幣匯率趨穩、國際油價難急升及北京大興國際機場第四季啟用，多項因素均有利國航。進入7月是旅遊旺季，相關股份更受追捧，現價國航估值合理，短線仍有上升空間。



雖然近期內地經濟數據疲弱，但人民幣走勢回升至6.8水平，並無跌穿7算觸發市場恐慌。其實由始至終，人民幣匯率有正常波動範圍，卻並無恐慌情緒，更遑論持續走弱。A股「入摩」及「入富」反而吸引資金流入，內地加大開放市場吸納外商，也有利人民幣穩定。



此外，今年國際油價是有波幅沒升幅，紐約油價只處於60美元一桶的水平，環球經濟放緩也會壓抑油價升勢，料今年綜合油價平穩，有利國航這家規模最大的航空公司控制成本，增強經營效益。



據內媒報道，北京大興國際機場主要工程項目料於9月30日前投入營運。隨着市場環境轉向正面，其客運及貨運收益將會改善，帶動估值上揚。國航現價市帳率約1.1倍，估值合宜，建議8.1元吸納，目標價9.5元，止蝕7.5元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興 (作者為註冊持牌人士)



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