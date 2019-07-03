鄺民彬：市場焦點重回經濟數據

港股7月首個交易日高開高收，全日升332點至28,875點，升破100天線28,592點，惟在29,000點前止步。國指升99點至10,981點。大市成交額破千億，達到1,124億元。



重磅股做好，友邦(01299)及平保(02318)雙雙破頂。美國總統特朗普放寬華為禁令，手機設備股急升，瑞聲(02018)及舜宇(02382)飆7.1及9.3%。



中美元首會面成果符合市場預期，但未見太大驚喜。雖然談判前景仍傾向反覆，但兩國暫時停火消除了市場不明朗因素，利好港股氣氛。港股預期短期反覆靠穩，初步支持位在28,592點。展望本周，中美貿易局勢稍作緩和，避險情緒降溫，兩國關係的轉變亦影響市場對減息步伐的預期。



後市焦點將會由貿易戰，轉到美國經濟數據，特別是6月非農就業數據，希望能夠為息口走勢帶來啟示。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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