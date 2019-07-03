鄭勤龍：恒指升勢動力不足

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水地比》變《坤為地》中，在易經的八卦中，水本帶有凶性，但因大地能夠包容水的存在，因此才使水能夠滋潤大地，相得益彰。



「比」字就像兩個人步調一致、比肩而行的模樣，《雜卦》曰：「比樂師憂。」比的反面就是出師打仗，因此上周末中美雙方重啟貿易談判、美國暫緩向中國貨加徵新的關稅等利好消息，皆對港股短期有正面的支持。



比卦九五爻曰；「顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。」三驅是指在狩獵時以三面圍攻獵物，但卻因網開一面以讓獵物成功逃脫之意。日前美國宣布暫緩向中國貨加徵關稅以及放鬆對華為的禁令，亦是因為美國總統特朗普受到競選連任選票的壓力，以及多間美國晶片生產商的施壓所致。



港股大市昨日裂口高開之後窄幅上落，似乎欠缺明顯的上升動力，變卦《坤為地》乃純陰之卦，陽主動而陰主靜，「坤」卦六爻皆陰顯示上升的動力不足，預料短期大市仍無法補回29,500以上的下跌裂口。



除此之外，「坤」卦亦有大地之象，大地上表面的起伏幅度相對於高山的為少，因此預示港股短期內大部分時間的走勢都會偏向牛皮上落的格局。



雖然市場或會認為目前沒壞消息就等同好消息，但此舉只利短線操作，因此投資者仍需做好好消息無以為繼的風險管理。



玄學金融家 鄭勤龍



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