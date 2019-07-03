袁沛儀：通脹慢跌 美元反彈

美國聯儲局官員近日的言論不及市場般溫和。美國廣義貨幣增長及樓價增長均預示通脹將回落，但幅度偏小，加上原油求過於供，利好紐油上試64美元，按年增長將明顯回升，限制美國通脹下行速度。聯儲局減息步伐應比預期慢，料美元企穩97以上。



美股波幅指數在低位徘徊，限制避險資產強勢。技術上美元兌日圓一度超賣，目前處於技術反彈，料上試108.80；美元兌瑞郎亦然，估計上試0.9960。



歐洲央行明日議息，料貨幣政策漸趨向鴿派，加上歐元技術上貼近保力加通道頂部，料上升空間有限，中線難突破1.1450阻力，估計先下試1.12。英國脫歐進程膠着，英鎊料短線只在1.2550至1.2820區間上落。



澳元技術上貼近超買區，料上升空間有限，估計本周技術調整，重返0.69。紐元亦然，加上年內再次減息呼聲高，料下試0.6610。油價在高位有支持，利好加元反覆走強，料美元兌加元下試1.3060。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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