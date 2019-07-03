美股收市：道指升69點　標指連續兩日破頂

中美重啟貿易談判對大市有利好作好，美國股市三大指數收市上漲，但美國與歐盟貿易關係轉趨緊張，抵銷了美股部分升幅。道指收報26,786點，升69點或0.26%；標指收報2,973點，升8點或0.29%，連升4日，並連續兩日創收市新高；納指收報8,109點，升17點或0.22%，距離歷史新高僅餘不到1%。



在中美重啟貿易談判之際，美國總統特朗普另起火頭，美國貿易代表辦公室周一公布，對歐盟產品加徵關稅的「補充清單」，涉及奶製品、橄欖，以及威士忌酒等約40億美元輸美產品。



歐盟周二(2日)表示，願與美國就飛機製造商補貼爭議進行談判，前提是沒有預設條件，而且要公平。



值得留意的是，縱使美股屢創新高，但美國企業盈利恐未如理想。在7月15日當周起，華爾街會踏入業績期，令人擔心的是，已披露盈利展望的113家企業當中，有77%或87家公司發出盈利警告，為2006年有紀錄以來第2差，僅次於2016年首季。



另外，目前已是2019年7月，由於美國首季經濟有增長，而截至6月30日止的第2季也極大機會有增長，已追平1991年3月至2001年3月、長達120個月、經歷了40季的史上最長經濟增長紀錄。這意味着美國將刷新經濟最長擴張期紀錄。



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